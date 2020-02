CALCIOMERCATO MILAN ALLEGRI RANGNICK / Continuano in casa Milan le riflessioni sul prossimo allenatore a cui affidare la panchina rossonera a partire dalla prossima stagione, in caso di separazione con Stefano Pioli. In Francia rilanciano la forte candidatura di Ralf Rangnick, da Elliott è già arrivata la smentita ma la candidatura del tedesco continua a circolare nei piani alti di casa Milan soprattutto per la sua doppia veste di tecnico e direttore sportivo.

Il profilo più gradito daperò sarebbe quello di MassimilianoTutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ESCLUSIVO agente Thiago Silva: "Milan amore speciale"

Calciomercato Milan, Allegri dice sì: fissate le condizioni per il ritorno

Secondo quanto riportato da 'Sportmediaset' l'ex tecnico della Juventus avrebbe dato una disponibilità di massima a tornare sulla panchina del Milan. A patto però che dal mercato arrivino altri 3-4 innesti d'esperienza alla Ibra che con Max ha firmato l'ultimo scudetto rossonero 9 anni fa. Ci sarà ovviamente da trovare anche l'intesa sull'ingaggio: su Allegri ci sono gli occhi della Premier, la richiesta è di 10 milioni di euro netti a stagione, più del doppio di quella di Rangnick.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan e Roma, idea dall'Atalanta

Calciomercato, ESCLUSIVO Rangnick: "Io al Milan? Ecco la verità"