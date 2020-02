CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER CASTROVILLI / "La maglia numero 10 per me è un sogno, sarei onorato di vestire quella viola, anche perché in passato è sempre stato il mio numero, quello che mi ha accompagnato". Ai microfoni del 'Corriere dello Sport' Gaetano Castrovilli non ha nascosto il suo grande desiderio di indossare la maglia numero 10 della Fiorentina.

Non solo, il centrocampista ha respinto i rumors che lo danno nel mirino delle big italiane (su tutte) e di diverse società straniere: "Sto bene qui e voglio restarci a lungo: l'obiettivo è quello di entrare in Europa, in, magari prima di tre anni e spero di poter dire presto che al 'Franchi' comandiamo noi. Il prolungamento del contratto (fino al 2024, ndr) l'ho firmato perché credo nel progetto di", ha concluso il classe '97 di Canosa di Puglia.

