Calciomercato Psg, Tuchel sempre più in bilico: nuovi contatti con Allegri

CALCIOMERCATO PSG ALLEGRI / La sconfitta del Psg contro il Borussia Dortmund ha alimentato le voci sull'addio di Tuchel, da tempo in rotta con una parte dello spogliatoio. Il desiderio del presidente dei francesi, Al-Khelaifi, è quello di puntare su Allegri dalla stagione 2020-21, anche se c'è chi non esclude possibili sorprese già nei prossimi mesi, nel caso in cui la situazione dovesse degenerare.

Il rapporto tra il tecnico tedesco e i giocatori preoccupa infatti e non poco la società dell'emiro. Non solo estero, però. Il livornese è un obiettivo sempre più caldo del Milan che verrà.

