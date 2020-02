ROMA RUDI GARCIA / "Sono sicuro che alla fine andrà in Champions". In un momento a dir poco complicato, Rudi Garcia si mostra convinto sul raggiungimento dell'obiettivo stagionale da parte della squadra di Fonseca, al quale dà un consiglio: "Deve tapparsi le orecchie e andare avanti con le sue idee - le parole dell'attuale allenatore del Lione, prossimo avversario della Juventus negli ottavi di Champions - Mi hanno parlato bene di lui, l’ho anche incontrato in un forum a Nyon. Se prima di Natale funzionava, tornerà a funzionare. Pressioni normali nelle grandi squadre? Lo sono in tutti i club, a Roma semmai la particolarità è la grande attenzione mediatica".

Roma, Garcia: "Totti e De Rossi? Addii andavano gestiti meglio.

L'ex tecnico giallorosso ha poi lanciato una 'frecciata' alla società a proposito degli addii di Totti e De Rossi: "Niente dura per sempre, però fa un certo effetto perché il senso di appartenenza è importante a Roma. Di sicuro se ci fossi stato io come allenatore avrei accompagnato certi campioni all’uscita con un garbo differente. Forse l’addio poteva essere gestito meglio". Chiosa sul suo esonero, a suo dire ingiusto: "Il mio ottavo di finale contro la Juventus sarà una sfida anche per me: in giallorosso mi ero guadagnato la doppia sfida contro il Real Madrid ma non me lo fecero giocare perché venni esonerato. Eppure ero arrivato due volte secondo, più di quello che mi avevano chiesto".

