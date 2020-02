CALCIOMERCATO JUVENTUS KAYS RUIZ PSG / Potrebbe arrivare dal Paris Saint Germain la prossima occasione di mercato della Juventus. Non si tratta di Mauro Icardi, bensì del giovanissimo Kays Ruiz-Atil, che ha firmato il suo primo contratto professionale a 16 anni alla fine di agosto 2018 ed è sotto contratto con il PSG fino al giugno 2021. Per questo motivo i parigini sarebbero in trattativa per provare a prolungarlo.

Secondo quanto rivelato da 'FootMercato' il giovane Ruiz ha rifiutato una prima proposta di rinnovo offerta dal Paris Saint Germain. Una situazione che farebbe gola a ben 4 club europei che seguono con grande interesse la vicenda. Chelsea, Borussia Dortmund, Arsenal e la stessa Juventus tengono d'occhio Kays Ruiz che pretende qualcosa in più dal punto di vista economico. Ad ogni modo il Paris nelle prossime settimane dovrebbe tornare all'attacco con una nuova proposta.

