Juventus, infortunio Higuain: le ultime sui tempi di recupero

JUVENTUS INFORTUNIO HIGUAIN / Ha vissuto sicuramente momenti più felici in bianconero il 'Pipita' Gonzalo Higuain. In difficoltà in zona gol e superato da Dybala nelle gerarchie di Sarri, l'attaccante argentino ieri si è anche fermato a causa di una lombalgia saltando l'allenamento aperto a circa 500 tifosi.

La preoccupazione dei primi istanti, però, è subito svanita visto che secondo 'La Gazzetta dello Sport' Higuain, salvo altri problemi, sarà a disposizione per la sfida di Champions League contro il Lione in programma mercoledì prossimo e non è da escludere un suo impiego già domenica in campionato contro la Spal. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!