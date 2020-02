CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN / Gonzalo Higuain non rientra certo nei piani futuri della Juventus. Sarebbe dovuto partire già l'estate scorsa, ma poi l'argentino si impuntò rifiutando praticamente tutte le destinazioni e così lui e i bianconeri sono andati avanti insieme. L'estate prossima, però, dovrebbe essere quella del definitivo divorzio, il tutto a un anno dalla scadenza del contratto.

LEGGI ANCHE ->>>Calciomercato Juventus, le ultime su rinnovo Chiellini

Calciomercato Juventus, Higuain sr: "Sarei contento se tornasse al River". Poi fa una precisazione

La destinazione futura del 'Pipita' è un mistero, il papà Jorge ha dichiarato che "Mi piacerebbe tantissimo e sarei contento se tornasse al River Plate". Poi però ha aggiunto che al momento "non ci sono le condizioni".

Higuain sr ha poi detto che "La volontà di Gonzalo è quella di rispettare la scadenza del contratto con la Juventus (che però vorrebbe cederlo, ndr), poi vedremo cosa succederà...".

LEGGI ANCHE ->>>Calciomercato Juventus, occhi in casa Psg: non rinnova!

Juventus, Jorge Higuain: "Va tutto bene con Ronaldo. Al Real Madrid..."

Chiosa sul rapporto con Ronaldo: "Si conoscono da diversi anni e va tutto bene le parole di Jorge Higuain - Nel tridente con Benzema e Cristiano, al Real Madrid, sono stati i tre migliori marcatori per media realizzativa del club. Prima di essere ceduto, purtroppo è finito in un circuito mediatico in cui veniva messo in discussione e chiesta la sua partenza".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, rinnovo complicato: Serie A sogna il colpaccio Sergio Ramos

Juventus, Guardiola getta la maschera: annuncio sul futuro