FOOTBALL UNDER CALCIOMERCATO / Dai talenti del Gent che affronteranno la Roma in Europa League all'esordio in serie A di Gabbia al Milan, il punto di Football Under per Calciomercato.it:

1. Il Real Madrid ha investito 35 milioni per acquistare Reinier dal Flamengo, è stata realizzata una presentazione in grande stile con la sua famiglia presente. Hanno colpito il mondo le lacrime del talento classe 2002 che ha incantato il Real Madrid con le sue giocate da trequartista di spiccate qualità tecniche. Al Flamengo ha portato a casa 15 presenze con sei gol e due assist, partecipando anche all'avventura della Coppa Libertadores vinta battendo in finale il River Plate. La sua avventura inizierà dal Real Madrid Castilla, toccherà a Raul farlo crescere in vista di un futuro tra le stelle in campo al Bernabeu.

2. Nato in America ma di nazionalità canadese, così recita la carta d'identità del miglior talento del Gent, che stasera affronterà la Roma all'Olimpico in Europa League. Jonathan Cristian David è un ragazzo classe 2000, gioca da seconda punta libero di svariare su tutto il fronte offensivo. È esplosivo, forte fisicamente, imprendibile quando accelera palla al piede e ha buone qualità tecniche. I suoi numeri sono impressionanti: 19 gol e 10 assist in 35 presenze totalizzate tra campionato ed Europa League.

3. Nel Gent c'è un altro giovane attaccante molto valido, è l'ivoriano Anderson Niangbo ('99). Il club belga l'ha preso nell'ultima sessione invernale di mercato, arriva dal Wolfsberger, ha affrontato già la Roma in Europa League, propiziando anche l'autorete di Florenzi nella gara dell'Olimpico. Niangbo ha portato a casa quattro presenze nel campionato belga realizzando già due reti, una anche al Genk, squadra che il Napoli ha incrociato nel girone di Champions League.

4. In pochi mesi Matteo Gabbia è passato dalla Lucchese al Milan, due squadre che hanno il rossonero come colori sociali. Lunedì, quando è subentrato a Kjaer, Gabbia avrà fatto un viaggio nelle sue emozioni, non può essere altrimenti per un ragazzo cresciuto nel vivaio del Milan, negli anni in cui ha sfornato talenti come Cutrone, Locatelli e Donnarumma. I problemi di Kjaer e Musacchio dovrebbero fare in modo che abbia altre chance, prima dei 46 minuti di gioco contro il Torino ne aveva portati a casa solo 8 contro la Spal in Coppa Italia.

5. Sei gol tra Championship, Efl Cup e Fa Cup, è il bottino di Nketiah, attaccante classe 99 che l'Arsenal ha mandato in prestito al Leeds fino a gennaio, poi il rientro nel gruppo di Arteta che domenica gli ha regalato anche la sua prima gara da titolare.

Il risultato ha anche sorriso ai Gunners che hanno battuto 4-0 il Newcastle. È cresciuto nel Chelsea fino all'età di 16 anni, poi i Blues non ci ha creduto e l'Arsenal si è fiondata sul suo talento. Il 24 ottobre 2017, con la doppietta nella gara valida per il quarto turno di Carabao Cup contro il Norwich, ha stabilito il "record" di primo giocatore a segno nell'Arsenal nato dopo l'arrivo di Arsene Wenger sulla panchina dei Gunners.

6. Ha compiuto diciotto anni solo lo scorso 7 gennaio ma Mohammed Daramy è in prima squadra al Copenhagen già da tempo, è a quota 19 presenze e ha segnato anche il suo primo gol contro il Riga nei turni di qualificazione di Europa League. Daramy è di nazionalità danese ma originario della Sierra Leone, può giocare su tutto il fronte offensivo ed è pronto ad affrontare stasera il Celtic ai sedicesimi di Europa League.

7. La Coppa Italia Primavera ha regalato sorprese in questa stagione, in finale si affronteranno la Fiorentina, che in campionato sta lottando per la salvezza e, se finisse oggi il torneo Primavera 1, oggi andrebbe al play-out contro il Pescara, e il Verona che sta tentando di strappare un posto ai play-off nel girone A del campionato Primavera 2, dominato completamente dal Milan. Il Verona, dopo aver vinto 2-0 in casa, ha perso 3-1 in trasferta. I gialloblù sono andati in vantaggio con Lucas Felippe, centrocampista brasiliano classe 2000 e capitano della Primavera di mister Corrent. Lucas Felippe è un organizzatore di gioco, ha un ottimo calcio anche nel lungo e il vizio del gol, ha segnato otto reti tra campionato e Coppa Italia.

8. Sabato contro l'Inter Jean-Claude Ntenda, esterno sinistro francese classe 2002, ha disputato nella Primavera della Juventus la sua prima gara da titolare, ben figurando anche se schierato sulla fascia destra nella difesa a quattro di mister Zauli che prevedeva Anzolin sulla corsia opposta. Ntenda arriva dal Nantes, vorrebbe riconquistare le nazionali giovanili francesi, le ultime apparizioni risalgono a settembre, alle sfide dell'Under 18 contro il Senegal e il Portogallo.

9. Ha portato a casa solo due spezzoni di 19 minuti complessivi senza ancora giocare dal primo minuto Enzo Barrenechea, centrocampista argentino classe 2001 che la Juventus ha prelevato durante il mercato invernale. Barrenechea è cresciuto nel Newell's Old Boys, ha militato nel Sion prima di trasferirsi alla Juventus che s'augura di aver scoperto un altro Bentancur.

10. Il Bologna Primavera è in grande crescita, a tre punti dalla zona play-off, dal sesto posto occupato dal Genoa. Sta trovando spazio un figlio d'arte, Mattia Pagliuca, figlio di Gianluca che lavora anche da preparatore dei portieri nella Primavera rossoblù. Mattia è un centrocampista centrale di qualità, con i piedi buoni, adattabile anche al ruolo di trequartista.