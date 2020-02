MOTOGP UFFICIALE RINNOVO MARQUEZ HONDA / Marc Marquez e la Honda vanno avanti insieme, ancora a lungo.

Campione del mondo in carica, lo spagnolo è sempre più uomo Honda dove è sbarcato nel 2013 e, come annunciato dalla casa giapponese, ci resterà per altri quattro anni ancora. È arrivata proprio in questi istanti infatti la notizia del rinnovo ufficializzato con un nuovo accordo fino al 2024.