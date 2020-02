CALCIOMERCATO JUVENTUS ICARDI INTER PSG PARATICI LEONARDO / Nonostante i 19 gol in stagione la permanenza di Mauro Icardi al PSG non è più così scontata.

Il momento di crisi vissuto dall'argentino sta mettendo in allarme la dirigenza parigina ora meno convinta di sborsare i 70 milioni del riscatto da versare nelle casse dell'La nostalgia dello stesso centravanti per l’Italia e le incertezze del Paris hanno fatto radrizzare le antenne dellacon il direttore bianconero, Fabio, che conserva ottimi rapporti sia con il dt pariginoche con l'agente Wanda Nara. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Icardi o Gabriel Jesus: scelto il preferito

Calciomercato Juventus, intrigo Icardi: Paratici dribbla l'Inter

Come sottolineato dall'edizione odierna di 'Tuttosport' non è infatti un mistero che Icardi sia un pallino bianconero e che la stessa Juventus sia orientata verso un target di attaccante più giovane visti i 35 anni di Ronaldo e la posizione instabile di Higuain. A testimoniare il tutto anche i tentativi nei mesi scorsi per Erling Haaland passando per i nuovi spifferi su Gabriel Jesus. Paratici dunque si tiene informato su Icardi e probabilmente a margine dei discorsi invernali per lo scambio (poi saltato) tra De Sciglio e Kurzawa potrebbe essere spuntato anche il nome di Icardi. Il dirigente juventino dal canto suo si sente spesso con Leonardo e grazie a questo feeling non vanno esclusi scenari per l'estate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, futuro Pellegrini da definire | Il terzino ha deciso

Calciomercato Inter, futuro Icardi | L'annuncio di Wanda Nara