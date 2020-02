DIRETTA LUDOGORETS INTER FORMAZIONI / Dopo la dolorosa sconfitta in casa della Lazio, Antonio Conte spera di ritrovare la vittoria nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. In programma alle 18.55, Ludogorets-Inter rappresenta un'occasione importante per diversi giocatori impiegati meno in campionato.

Oltre alle solite assenze, il tecnico nerazzurro non avrà a disposizione anche Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI LUDOGORETS-INTER



Ludogorets (4-2-3-1): Iliev; Cicinho, Terziev, Grigore, Nedyalkov; Dyakov, Anicet, Souza; Marcelinho, Swierczok, Wanderson. All. Vrba

Inter (3-5-2): Padelli; Godin, Ranocchia, D'Ambrosio; Moses, Vecino, B. Valero, Eriksen, Biraghi; Lautaro Martinez, Sanchez. All. Conte