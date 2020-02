DIRETTA GENOA LAZIO - La Lazio è di scena sul campo del Genoa nel lunch match valido per la 25esima giornata di Serie A, sesto turno del girone di ritorno.

I biancocelesti divogliono portare a venti la striscia di risultati utili e centrare una vittoria che gli consentirebbe di rimanere in scia alla Juve nella corsa scudetto, mentre i rossoblu disognano di centrare il terzo successo di fila per scavalcare almeno momentaneamente i 'cugini' della Samp. Calciomercato.it vi offre il match del 'Ferraris' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Behrami, Schone, Cassata, Criscito; Sanabria, Favilli. All. Nicola

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Vavro, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

CLASSIFICA:

Juventus* 60 punti; Lazio 56; Inter 54; Atalanta 45; Roma 39; Napoli* e Milan* 36; Verona e Parma 35; Bologna* 34; Cagliari 32; Sassuolo e Fiorentina* 29; Torino e Udinese* 27; Lecce 25; Sampdoria 23; Genoa 22; Brescia 16; Spal 15.

* una partita in più