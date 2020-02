Europa League, le probabili formazioni di Ludogorets-Inter

EUROPA LEAGUE PROBABILI FORMAZIONI LUDOGORETS INTER / Comincia da Razgrad, in Bulgaria, il cammino dell'Inter di Antonio Conte in Europa League. Stasera va in scena l'andata dei sedicesimi di finale nella quale il tecnico dovrà fare a meno di molti big tra infortunati e scelte cautelative. Oltre a Gagliardini, Sensi ed Esposito ai box da giorni, sul volo per Razgrad mancavano anche capitan Samir Handanovic, Brozovic e Skriniar.

Scelte quasi obbligate dunque per l'allenatore interista, che lancerà come grandi novità Eriksen e Sanchez dal primo minuto con Lukaku almeno inizialmente in panchina. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Ecco le probabili formazioni di Ludogorets-Inter:

Ludogorets (4-2-3-1): Iliev; Cicinho, Moti, Terzier, Nedyalkov; Dyakov, Anicet; Jorginho, Marcelinho, Wanderson; Keseru. All. Vrba

Inter (3-4-1-2): Padelli; Godin, Ranocchia, D'Ambrosio; Moses, Vecino, Barella, Biraghi; Eriksen; Lautaro Martinez, Sanchez. All. Conte