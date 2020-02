Juventus, futuro Pellegrini da definire | Il terzino ha deciso

CALCIOMERCATO JUVENTUS PELLEGRINI / La Juventus lavora al futuro dei suoi terzini. In prestito a Cagliari, dove si sta mettendo in mostra con buone prestazioni, c'è Luca Pellegrini, esterno sinistro classe 1999 autore di 4 assist in 19 presente stagionali.

Nonostante l'attuale incertezza sul suo destino, riporta 'Tuttosport', Pellegrini si sentirebbe pronto al salto di qualità e non gradirebbe una nuova cessione in prestito per la prossima stagione: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Così, nei prossimi mesi ladovrà valutare la sua crescita in vista di un suo possibile inserimento in rosa.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Icardi o Gabriel Jesus: scelto il preferito

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, rimpianto Haaland: voleva la Juventus! | Clamoroso retroscena