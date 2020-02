CHAMPIONS LEAGUE LIONE JUVENTUS GARCIA / Nel giorno del suo 56esimo compleanno, il 'Corriere dello Sport' pubblica un'intervista concessa dal tecnico del Lione Rudi Garcia che prepara la super sfida degli ottavi di Champions League contro la Juventus in programma mercoledì sera. Dopo gli incroci in Serie A ed il celebre 'violino' all'indirizzo dell'arbitro Rocchi in un Juve-Roma di qualche anno fa, Garcia prova lo sgambetto europei ai bianconeri e racconta le sue sensazioni. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

"Per il mio Lione è una grande occasione.

Passare il turno sarebbe un vero exploit - esordisce Garcia -. Soprattutto senza, che è il nostro. Immaginate la Juve senza Ronaldo, fatte naturalmente le debite proporzioni. Come si ferma CR7? Si ferma alla frontiera, se decide che Lione non gli piace e non vuole giocare qui. Scherzi a parte, si può contenere con una fase difensiva di squadra. Inutile ingabbiare lui se devi lasciare spazio a Dybala o Higuain. La mia speranza è che ci sottovalutino: il sorteggio per loro obiettivamente poteva essere peggiore. Lotta scudetto a tre? Io credo che rivincerà la Juventus".

Garcia, quindi, aggiunge: "Non so se vincerà la Juventus la Champions League. Ma so che la loro priorità è riuscirci, dopo tanti scudetti. Non credo che Ronaldo sia andato alla Juve per vincere solo in Italia. Vale lo stesso per il Psg".