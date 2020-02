EUROPA LEAGUE INTER LUDOGORETS / Vincere l'Europa League per il prestigio e per motivi di bilancio. L'Inter stasera inizia l'avventura nella seconda competizione europea per club e, considerando il suo potenziale, lo fa con l'obiettivo di arrivare in finale. L'eventuale vittoria della competizione, secondo la 'Gazzetta dello Sport', frutterebbe circa 14 milioni di euro di soli premi elargiti dall’Uefa, senza contare gli introiti da incassi e il market pool, la ridistribuzione dei diritti televisivi.

Così, volare ail 27 maggio potrebbe dare una sistemata al bilancio, fattore che favorirebbe il mercato estivo nerazzurro. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

