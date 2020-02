Inter, slitta il rientro di Handanovic

INTER INFORTUNIO HANDANOVIC / Mancano tanti big nell'Inter che stasera a Razgrad, in Bulgaria, farà il debutto nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Ludogorets. Oltre agli acciaccati Brozovic e Skriniar, anche il capitano Samir Handanovic non è partito con la squadra a differenza degli ultimi match nei quali nonostante il problema alla mano è andato in panchina.

Il portiere si allenerà ad Appiano Gentile e cercherà di spingere per tornare in campo contro la Sampdoria domenica sera, ma secondo 'La Gazzetta dello Sport' il rischio che il rientro slitti ulteriormente è concreto. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Fino ad ora infatti Handanovic non ha mai toccato il pallone per non peggiorare l'infrazione al mignolo della mano. Potrebbe tornare a farlo tra venerdì e sabato, ma a quel punto il rientro potrebbe slittare al ritorno di Europa League tra una settimana a poche ore dal big match in casa della Juventus. Tra i pali quindi, tra stasera e domenica con la Samp, toccherà ancora a Daniele Padelli.

