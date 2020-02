CALCIOMERCATO INTER MESSI LAUTARO MARTINEZ / Nei giorni in cui le voci sull'interessamento concreto del Barcellona nei confronti di Lautaro Martinez cominciano a farsi pressanti e insistenti, dalla Catalogna arriva un altro duro colpo alle speranze di dirigenti e tifosi dell'Inter che vorrebbero blindare l'attaccante argentino. Intervistato dal quotidiano 'Mundo Deportivo' infatti, tra i vari temi toccati il fenomeno Lionel Messi si è soffermato anche sulle voci di calciomercato e, in particolare, su quelle che riguardano l'attacco. E quando gli viene chiesto di Lautaro, la risposta è netta. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, trattativa con l'attaccante: firma vicina

Calciomercato, Messi 'chiama' Lautaro Martinez e Neymar

"È spettacolare, si vedeva che sarebbe diventato un grande giocatore, ora è esploso e lo sta dimostrando - esordise la 'Pulce' -.

È molto forte, ha uno contro uno molto buono, segna, in area lotta con chiunque, tiene la palla, sa come girarsi, riesce ad andare da solo. Ha molta qualità, è un calciatore completo". Parole al miele, che confermano anche pubblicamente quel gran feeling esploso in nazionale di cui tanto si parla da tempo. "Somiglia molto a Luis Suarez - aggiunge quindi Messi -. Se Suarez potrebbe aiutarlo ad inserirsi prima? Sì, come ho sempre detto tutti i bravi giocatori alla fine si adattano e trovano il loro gioco. Luis ha molta esperienza e potrebbe aiutare Lautaro ad adattarsi al club ed alla Liga, ma sono tutte supposizioni". Sarà, ma le sue parole di certo non frenano le voci...

Anche e soprattutto su Neymar. Perché sull'ex compagno, scontento al Psg, è ancora più diretto: "Non vede l'ora di tornare, si è dimostrato molto pentito del suo addio e della sua scelta. Ha fatto molto per tornare e questo è il primo passo cercare di chiudere il ritorno".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, il difensore vuole Milano: Lukaku esulta

Juventus, ESCLUSIVO Maroto | "Guardiola, Messi e Cristiano: perché no?"