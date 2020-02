CALCIOMERCATO JUVENTUS HAALAND / Erling Haaland poteva approdare alla Juventus per una cifra bassissima. Il retroscena di calciomercato apre grandi rimpianti per la società bianconera, che pochi anni fa decise di declinare l'idea di portare il giovane attaccante classe 2000 nelle giovanili bianconere. Stamane arrivano quindi ulteriori dettagli sulle motivazioni che spinsero Haaland altrove: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

LEGGI ANCHE >>> Champions League, Haaland scatenato: rimpianto Juventus!

Calciomercato Juventus, retroscena Haaland: i dettagli

Il 9 dicembre 2017, riporta 'Tuttosport', coltivando il grande sogno di vestire la maglia della Juventus, Haaland fu in tribuna allo 'Stadium' per assistere a Juve-Inter, gara di Serie A che terminò a reti inviolate.

Il giovane bomber fu accompagnato dal papà(agente) e Lodovico(rappresentante diper il mercato italiano). Interessati in un primo momento al giovane prospetto, i bianconeri si fermarono però davanti alla valutazione da 3,8 milioni di euro, considerati eccessivi per un profilo della sua età. Haaland in Italia fu accostato anche a: per gli scout giallorossi il ragazzo era bravo ma da rivedere, mentre col budget ristretto imposto dalla societànon riuscì a portarlo a. Il resto è storia: prima il, ora il. E il prezzo continua a lievitare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Nela svela il retroscena su Haaland

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Guardiola getta la maschera: annuncio sul futuro