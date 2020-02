CALCIOMERCATO SERGIO RAMOS SERIE A / Attenzione a SergioRamos. Capitano, leader e trascinatore del Real Madrid capolista nella Liga, in questi giorni è al centro di numerose voci di calciomercato a causa di un rinnovo che non si sblocca e la telenovela sembra tutt'altro che vicina alla conclusione. In scadenza di contratto nel 2021, il centrale spagnolo che compirà a marzo 34 anni già un anno fa sembrava ad un passo dall'addio ed in questa fase le trattative per prolungare l'accordo sono congelate. Ramos, scrive 'As', vorrebbe allungare il vincolo contrattuale di altri due anni, portando la scadenza al 2023 quando avrà compiuto 37 anni. Il Real, che non lo ha ancora contattato e non ha alcuna fretta di ridiscutere l'accordo, non è dello stesso avviso: si arriverà alla naturale scadenza del contratto, si valuterà il rendimento del calciatore e quindi il prolungamento di una stagione alla volta. Scenario che di certo non fa piacere al capitano 'merengue'. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato, Sergio Ramos occasione per la Serie A?

Ecco perché si stanno animando voci di mercato secondo cui non sarebbe da escludere un addio già in estate, 15 anni dopo il suo arrivo dal Siviglia.

Destinazione? Posto che la Cina al momento sembra un'ipotesi piuttosto complicata per tanti fattori, nei giorni scorsi era circolata l'ipotesiche potrebbe perdere un leader come Thiago Silva o l'altro centrale Marquinhos. Ma attenzione anche alla Serie A, che negli utimi anni ha ritrovato un grande appeal internazionale. Lo sa bene lache ha in rosa il grande amico Cristianoe dovrà valutare la tenuta di capitan Chiellini in difesa. Da oltre un anno tra l'altro, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, la Juve studia la situazione di Sergio Ramos . Ma anche l', che dopo i colpi Lukaku e Eriksen ha dimostrato di poter far gola a tante stelle e in caso di addio di, che in questa stagione non sta impressionando, potrebbe puntare su un altro veterano di spessore mondiale. Sempre che Conte abbia messo da parte gli screzi pubblici con tanto di botta e risposta con lo stesso Ramos datati 2018. Infine, la scorsa estate quando lo spagnolo sembrava potesse lasciare il Real, molti tifosi delsognarono il colpaccio viste anche le sue dichiarazioni in cui metteva i rossoneri dietro soltanto al Real per storia. Ovviamente non se ne fece nulla e l'ipotesi appare molto complicata per via del nuovo corso Elliott. Ma chissà che dopo Ibra non possa arrivare un'altra eccezione...

