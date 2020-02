Germania, strage in un bar dopo una sparatoria

GERMANIA SPARATORIA / Strage in Germania. Ad Hanau, città a 20 chilometri da Francoforte sul Meno, una sparatoria ha provocato 8 morti e almeno 5 feriti come si apprende dall'edizione online del quotidiano 'Bild'.

Secondo una prima ricostruzione i colpi da arma da fuoco sarebbero prima partiti in un bar e successivamente da un'auto in corsa. La polizia è intervenuta massicciamente sul luogo dell'accaduto delimitando la scena del crimine, con degli elicotteri che sono stati impiegati per la ricerca degli autori della sparatoria, che stando sempre alla 'Bild' sarebbero tuttora in fuga.