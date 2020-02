ATALANTA VALENCIA GOMEZ / Atalanta straripante, che ipoteca una storica qualificazione ai quarti di Champions League. Prestazione superlativa degli uomini di Gasperini nel 4-1 al Valencia, tra cui spicca ovviamente anche il 'Papu' Gomez: "Sapevamo come giocarla e come colpire.

L’avevamo preparata bene in settimana - le parole a 'Sky Sport' del fantasista argentino - Stiamo stati bravi a concretizzare le occasioni. Non ci voleva solamente il gol del Valencia, ogni tanto esageriamo prendendo troppi rischi. Ma ci presenteremo con un buon risultato in Spagna. Il pubblico stasera a San Siro è stato qualcosa di unico, rimarrà per tutta la vita".