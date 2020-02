CALCIOMERCATO JUVENTUS GUARDIOLA MANCHESTER CITY / "Se non mi licenziano, rimarrò qui al 100%": non usa alcun giro di parola Pep Guardiola per parlare del suo futuro. Alla prima dichiarazione pubblica dopo la decisione dell'Uefa di escludere il Manchester City dalle coppe europee per i prossimi due anni, il manager spagnolo chiarisce la sua posizione e, al termine della gara contro il West Ham, parla a 'Sky Sports' in maniera esplicita di quel che farà il prossimo anno: "Resterò al 100%: prima perché voglio restare, è un qualcosa di speciale e che oltre il contratto.

L'ho detto prima, lo ridico ora, voglio restare e aiutare il club a restare a questi livelli il più a lungo possibile". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>>

Obiettivo che potrebbe essere complicato dalla sentenza Uefa sulla quale Guardiola si esprime così: "Il club ritiene la decisione ingiusta e farà ricorso. Aspetteremo: tutto ciò che possiamo fare è quello che abbiamo fatto negli ultimi quattro anni e concentrarci fino al termine della stagione. Combatteremo come abbiamo combattuto in ogni singola partita e in ogni giorno in cui siamo stati insieme: lo faremo fino al termine della stagione. Siamo ottimisti sul fatto che alla fine prevarrà la verità e la prossima stagione saremo in Champions League".