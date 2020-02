CALCIOMERCATO JUVENTUS RONALDO MBAPPE / A caccia del super colpo per il futuro: la Juventus non ha nascosto i piani in tema di acquisti, riuscire a mettere le mani su altri colpi alla Cristiano Ronaldo ma in età più giovane. Tra i nomi che stuzzicano le fantasie bianconere c'è sicuramente Kylian Mbappe, la punta di diamante del Psg insieme a Neymar: il 19enne francese rappresenterebbe sicuramente un investimento molto importante ma anche a lungo termine considerata la sua età.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo 'chiama' Mbappe

In una diretta Facebook, infatti, CR7 non ha risparmiato elogi al più giovane attaccante: "Mbappé è il futuro, ma anche il presente. Ha un talento incredibile, è unico". Parole che sanno di 'richiamo' per il giovane fuoriclasse transalpino corteggiato anche dal Real Madrid: i blancos, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero pronti ad aspettare anche un altro anno per arrivare poi nel 2021 con un solo anno alla scadenza del contratto con il Psg per dare l'assalto decisivo al francese. Di certo per la Juventus mettere le mani su Mbappe sarà tutt'altro che semplice anche considerati i costi dell'operazione: oltre al cartellino (e si parla anche di oltre duecento milioni di euro), c'è da considerare l'ingaggio del calciatore che sarebbe da top player (il Psg si sarebbe spinto ad offrire un rinnovo da 50 milioni di euro l'anno).

