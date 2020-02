CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI / Il primo posto in classifica, la semifinale di coppa Italia e gli ottavi di Champions League non bastano alla Juventus: ancora in corsa su tre obiettivi, i bianconeri sono stati oggetti di molte critiche nelle ultime settimane con soprattutto Maurizio Sarri nel mirino di alcuni tifosi che gli contestavano la mancanza di gioco, oltre alcune dichiarazioni non felici.

Si è parlato anche di un possibile esonero o di un addio a fine stagione congrande sogno bianconero, ma c'è anche chi appoggia l'allenatore di Figline.

Così alcuni tifosi si sono fermati oggi a parlare proprio con Maurizio Sarri all'arrivo alla Continassa per la seduta odierna: un breve incontro durante il quale i tifosi hanno invitato il tecnico a tenere duro e ad andare avanti con il suo progetto Juventus. Una richiesta che per certi versi sorprende considerate le tante critiche che molto tifosi hanno riservato al loro allenatore: Sarri è legato al club piemontese da un triennale firmato nello scorso mese di giugno ma la sua conferma è legata ai risultati. Lo Scudetto è il minimo indispensabile per sperare di restare a Torino, mentre soltanto la Champions darebbe la certezza della conferma per l'ex Chelsea e Napoli.