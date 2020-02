CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY / Una stagione da dimenticare per Kalidou Koulibaly: due mesi di stop per un infortunio muscolare, prima e dopo prestazioni decisamente al di sotto delle aspettative. Il difensore del Napoli era rientrato contro il Lecce dopo un'assenza di quasi due mesi ma si è trattata di un rientro temporaneo: pessima gara contro i salentini, poi panchina contro l'Inter in coppa Italia e fuori dai convocati contro il Cagliari.

Il calciatore continua a non allenarsi con il resto dei compagni: dopo aver saltato l'allenamento di ieri per influenza , oggi si è dedicato a lavoro personalizzato in palestra ed intanto c'è chi parla di forfait anche nella seduta di domani e mette in forte dubbio la sua presenza anche contro il

Un giallo in piena regola che si incrocia anche con il calciomercato: su Koulibaly l'interesse delle big d'Europa è alto e De Laurentiis nelle dichiarazioni rilasciate ad ottobre aveva aperto alla porta ad una sua cessione. Il problema è rappresentato dalla clausola da 150 milioni di euro presente nel contratto del giocatore e valida per l'estero: una cifra che nessun club sembra disposto a pagare e che potrebbe creare ulteriori frizioni tra club e Koulibaly. Possibile comunque che se dovesse arrivare un'offerta importante (dagli 80 milioni in su), il Napoli la prenda seriamente in considerazione: per gli azzurri sarà l'estate della rivoluzione e probabilmente il nuovo corso inizierà senza l'attuale 26.