CALCIOMERCATO BARCELLONA MESSI / Al centro della bufera: mesi difficili per il Barcellona che negli ultimi anni mai aveva dovuto superare una serie di episodi che stanno mettendo a dura prova i blaugrana. Dall'esonero di Valverde agli infortuni a catena, passando per lo scandalo 'I3 Ventrues'. Una situazione che ha messo in dubbio il futuro di Messi in blaugrana ed è proprio l'argentino in un'intervista al 'Mundo Deportivo' parla del suo legame con la città: "La verità è che mi trovo molto bene: adoro Barcellona, ​​anche se mi manca molto Rosario. Questa è casa mia, sono stato qui più a lungo che in Argentina. Adoro Barcellona, ​​il posto in cui vivo, Castelldefels, e vivo una vita che mi piace molto".

Nessuna dichiarazione bomba sul futuro, con la Pulce accostata anche adda quando si è ventilato di un possibile addio al Barça.

Barcellona, quanti disastri: l’ultimo scandalo di una lunga serie

Ma a tenere banco è anche, se non soprattutto, lo scandalo che ha coinvolto il presidente Bartomeu e qui Messi si mostra molto sorpresa: "A dire il vero mi ha sorpreso un po' perché non ero qui, ero in viaggio. Quando sono arrivato ho appreso un po' tutto. Il presidente ci ha detto la stessa cosa che ha dichiarato in pubblico, le stesse cose dette in conferenza stampa. Qual era la situazione, cosa era successo. La verità è che è strano che accada qualcosa del genere. Ma hanno anche detto che ci sarebbero state delle prove. Dovremo aspettare per vedere se è vero o no. Non possiamo dire molto e aspettare di vedere cosa succede con tutto questo. Davvero, mi è sembrato strano".