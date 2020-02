CALCIOMERCATO BARCELLONA BRAITHWAITE / Gli infortuni di Dembelè e Suarez hanno ridotto al minimo le rotazioni in attacco per il Barcellona di Setien. I blaugrana sono corsi ai ripari e secondo il 'Mundo Deportivo', in Spagna, sarebbe in arrivo l'ufficialità dell'acquisto di Martin Braithwaite. Per l'acquisto dell'attaccante del Leganes, i catalani avrebbero sfruttato la clausola presente nella Liga di poter ricorrere al mercato interno anche all'esterno della finestra di mercato nel caso di un infortunio con assenza dai campi superiore a cinque mesi (come nel caso di Dembelè).

Il Barcellona procederà al pagamento della clausola daal Leganes e il giocatore firmerà un contratto fino al 2023. L'attaccante non sarà però utilizzabile incontro il: la lista presentata all'Uefa non può più essere modificata.

