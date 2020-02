CALCIOMERCATO MILAN RANGNICK PIOLI ELLIOTT / Il Milan del futuro, stando ai rumours in arrivo dalla Francia, sarà targato Ralf Rangnick. E' quanto sostiene 'L'Equipe', che quest'oggi sostiene che ci sarebbe già l'intesa in vista della prossima stagione tra il club rossonero e il tecnico tedesco, per raccogliere l'eredità di Stefano Pioli. Non solo: si parla nello specifico di un impegno vincolante, un pre-contratto, con una corposa penale, nel caso in cui il Diavolo venga meno all'impegno. Stando ai colleghi francesi, la notizia arriverebbe da fonti vicine al fondo Elliott, proprietario del Milan.

