SONDAGGIO CM.IT - Serie A, non solo Messi | Ecco il colpo dal Barcellona

SONDAGGIO CALCIOMERCATO SERIE A INTER JUVENTUS MESSI BARCELLONA/ Il terremoto in casa Barcellona potrebbe smuovere e non poco le acque in sede di calciomercato. Oltre a Lionel Messi infatti, altri colpi dal Barcellona potrebbero arrivare in Serie A. Ecco il preferito dagli utenti di Twitter in risposta al sondaggio di Calciomercato.it.

Al quarto posto troviamo Gerard Pique, difensore centrale cresciuto nel Manchester United. Sul gradino più basso del podio invece, con poco meno del 12% ecco Jordi Alba. Insidia la vetta Luis Suarez, centravanti uruguaiano arrivato al Barcellona dal Liverpool, mentre il preferito degli utenti è Antoine Griezmann, bomber francese ex Atletico Madrid.