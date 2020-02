CALCIOMERCATO LAZIO TOTTENHAM LIVERPOOL UGURCAN CAKIR TRABZONSPOR / La Lazio è in corsa per lo scudetto, ma guarda anche al futuro e agli acquisti per la prossima stagione. Biancocelesti che vanno in cerca di un ricambio all'altezza, tra i pali, per Strakosha e che secondo la testata turca 'Fotospor' saranno presenti con degli scout alla Vodafone Arena di Istanbul per il match tra Besiktas e Trabzonspor. L'obiettivo è Ugurcan Cakir, portiere 24enne della squadra ospite che sta facendo benissimo.

Sull'estremo difensore turco tuttavia ci sono anche, a loro volta accreditate allo stadio per il big match del campionato turco. Ugurcan Cakir è stato accostato, in passato, anche alla Juventus

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter e Lazio, l'ammissione di Giroud

Calciomercato Lazio, Barcellona e due big italiane su Inzaghi