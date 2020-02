Calciomercato Inter, Morelos verso la firma

CALCIOMERCATO INTER MORELOS - Seguito a gennaio per il ruolo di vice Lukaku, Alfredo Morelos potrebbe tornare nel mirino dell'Inter la prossima estate. Come riportato dal 'Daily Record', i Rangers sono al lavoro per il rinnovo del contratto con adeguamento dell'ingaggio del centravanti colombiano cui sarebbero state offerte 30mila sterline a settimane, pari a circa 1,75 milioni di euro a stagione.

Un prolungamento che, tuttavia, stando ai rumors che circolano in Scozia, il suo futuro potrebbe essere lontano da: il rinnovo sarebbe soltanto un espediente per cederlo a cifre maggiori. Staremo a vedere.

