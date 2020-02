JUVENTUS PJANIC HIGUAIN / La Juventus di Maurizio Sarri continua la preparazione in vista della sfida di campionato contro la SPAL in programma sabato alle ore 18.00 a Ferrara. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Non hanno preso parte all'allenamento diversi giocatori. Pjanic continua il suo percorso fisioterapico prestabilito mentre si ferma Higuain a causa di una lieve lombalgia e delle sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno.

è rimasto a casa a causa di una leggera sindrome influenzale, infineha svolto seduta personalizzata come da programma.

