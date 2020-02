CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI MESSI BELLAVIA / Un mese di caos a Barcellona dove sta accadendo assolutamente di tutto. Al centro delle vicende anche Lionel Messi, che almeno apparentemente non sembrerebbe più così incedibile per il club catalano. La 'Pulce' argentina è stata infatti accostata a diversi top club di livello mondiale, tra cui anche la Juventus che sognerebbe nel caso di comporre una coppia super insieme al rivale di sempre Cristiano Ronaldo.

Una suggestione irresistibile per farebbe sognare i tifosi bianconeri. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> VIDEO CM.IT - Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO Maroto | "Guardiola, Messi e Cristiano: perché no?"

Tanto suggestiva quanto improbabile anche l'ipotesi Napoli, alimentata nel pomeriggio di oggi dall'attore Germano Bellavia che a 'Marte Sport Live' ha rivelato un retroscena che sarebbe clamoroso: “Messi al Napoli non è solo un sogno. Io ci credo e vi assicuro che non è una bufala. Ho alcuni rapporti commerciali con il Barcellona. So per certo che Messi non andrebbe mai alla Juventus e non gli dispiacerebbe vestirsi di azzurro. Il Napoli è già stato al Barcellona per verificare l’ipotesi. Abbiamo avuto Maradona perché non potremmo avere anche Messi”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Barcellona, UFFICIALE: il club risponde alle accuse

Calciomercato Inter, asse col Barcellona per Lautaro: non solo Griezmann