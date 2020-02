Calciomercato Inter, futuro Icardi | L'annuncio di Wanda Nara

CALCIOMERCATO INTER ICARDI WANDA NARA JUVENTUS / Dopo una lunghissima estate di tira e molla, le strade di Mauro Icardi e l'Inter si sono separate con l'argentino approdato al Paris Saint Germain. Vista la crisi dell'ultimo periodo iniziano però a sorgere i primi dubbi sulla reale intenzione della società francese di affondare il colpo per riscattare per 70 milioni di euro l'ex capitano dell'Inter al termine della stagione. La Juventus, qualora si presentasse l'occasioe, sarebbe pronta ad un nuovo assalto in caso di ritorno forzato a Milano di Icardi.

A parlare delle scelte del centravanti argentino classe 1993 ci ha pensato la moglie e procuratrice, in una lunga intervista al quotidiano 'Oggi'. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, dal 'caso' Eriksen a Lautaro e Icardi | Il punto sull'Inter

Calciomercato Inter e Juventus, il futuro di Icardi: parla Wanda

Tra gossip, famiglia e il suo ruolo di procuratrice, Wanda Nara ha speso due parole anche sulle scelte lavorative di Icardi: "È difficile che capiti di discutere perché conosco davvero molto bene Mauro e so esattamente cosa vuole come calciatore e che cosa lo fa stare bene come uomo. Il fatto che io lo accompagni nelle sue scelte come moglie e procuratrice per lui è una sicurezza in più… Se Icardi andrà mai alla Juve? Ah, questo proprio non lo so. Se l’anno prossimo abiteremo a Milano o a Parigi? Col calcio non si sa mai. Mauro sceglierà e noi lo seguiremo".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, trattativa con l'attaccante: firma vicina

Calciomercato Inter, il difensore vuole Milano: Lukaku esulta

Juventus, ESCLUSIVO Maroto | "Guardiola, Messi e Cristiano: perché no?"