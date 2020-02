INTER CONTE INFORTUNI CONVOCATI EUROPA LEAGUE / Antonio Conte, in vista della trasferta di Europa League in programma contro il Ludogorets domani pomeriggio in Bulgaria, dovrà fare a meno di alcune assenze importanti. Secondo quanto riportato da 'Sportmediaset', il tecnico nerazzurro non rinuncerà solo all'infortunato Handanovic: l'ex Chelsea ha deciso di concedere un turno di riposo a Skriniar e Brozovic, che saranno esclusi dalla lista dei convocati.

L'Inter, in vista dell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League, non avrà a disposizione anche gli infortunati Sensi, Gagliardini e Esposito. Bastoni ha la febbre, mentre Asamoah non è in lista. Per questo Conte ha deciso di aggregare in prima squadra i baby Pirola e Vergani.

