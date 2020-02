Manchester City, Liam Gallagher insulta Agnelli e le altre big per la sanzione UEFA

MANCHESTER CITY GALLAGHER / Il Manchester City è stato escluso dalle Coppe europee per le violazioni del Fair Play finanziario e in Inghilterra cresce l'ipotesi complottista secondo la quale ci sarebbero altre big d'Europa dietro la sanzione imposta dalla UEFA.

L'illustre tifoso dei citizenscantante, ha pubblicato su Twitter un'immagine che evidenzia gli incarichi di vari dirigenti delle rivali europee del club all'interno della confederazione calcistica europea:, presente nel comitato esecutivo,del, tesoriere,del, membro dell'executive board, ed altre personalità legate a. La foto è accompagnata da un commento offensivo in inglese ("brigata delle f*****e"), come visibile in basso.

