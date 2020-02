CALCIOMERCATO ROMA MILAN SMALLING UNDER / Tra i meno colpevoli in campo anche nella sconfitta contro l'Atalanta, Chris Smalling si è reso protagonista di un'ottima stagione con la maglia della Roma. Arrivato in estate con la formula del prestito oneroso senza diritto di riscatto, il difensore inglese ha sin qui sempre dato la priorità ai giallorossi in ottica futura, ma la richiesta di 20 milioni di euro fatta dal Manchester United rischia di pregiudicare i piani di calciomercato dei capitolini.

Un altro ostacolo è rappresentato anche dalla folta concorrenza, che include anche, ma non solo.

Calciomercato Roma, il Milan su Smalling e Under

Secondo quanto riportato da 'Sport Mediaset', infatti, anche il Milan sta monitorando la situazione in vista di un affondo estivo. Il club rossonero vuole rinnovare il proprio pacchetto arretrato in vista della prossima stagione, ma sta guardando in casa romanista anche per un altro calciatore, visto che è pronto a tornare alla carica anche per Cengiz Under, rinnovando l'interessamento concreto dello scorso gennaio.