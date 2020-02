CALCIOMERCATO JUVENTUS THIAGO ALCANTARA TONALI / Il sogno della Juventus a centrocampo continua ad essere Paul Pogba. Il calciatore ha più volte aperto all'addio al Manchester United, lasciando intendere di essere pronto per una nuova avventura, magari proprio in bianconero. I Red Devils, però, al momento, non sono dello stesso avviso. Strappare il centrocampista agli inglesi non sarà dunque missione facile, come dimostrano questi anni. La concorrenza importante, rappresentata dalle spagnole Real Madrid e Barcellona, poi, non aiuta di certo.

Proprio per questo la Juventus, che ha intenzione di cambiare volto in mediana, valuta delle alternative al sogno Pogba, che potrebbe rimanere tale. Tuttosport conferma che i bianconeri sono sulle tracce di Thiago Alcantara. L'ex calciatore in forza al Bayern Monaco ormai da tempo è desideroso di lasciare la Baviera per intraprendere una nuova avventura. In questi ultimi due anni non ci è mai riuscito ma la prossima estate potrebbe essere arrivato il momento buono: la situazione contrattuale - l'accordo con i tedeschi scade il 30 giugno 2021 - dovrebbe favorire il suo addio.

La Juventus a gennaio avrebbe provato a mettere in piedi una trattativa, mettendo sul piatto il cartellino di, senza però riuscirci. A giugno si tenterà un nuovo affondo e i soldi, arrivati dalla cessione dell'ex Liverpool, trasferitosi poi al Borussia, potrebbero certamente aiutare.

Tonali nome caldo

A prescindere dagli altri movimenti di calciomercato a centrocampo, un profilo che piace parecchio e che potrebbe comunque sbarcare a Torino, è SandroTonali. L'erede di Pirlo è seguito ormai da tempo, ci sarà da battere una concorrenza importante rappresentata da club come Inter, Psg e City. Per strapparlo al Brescia serviranno almeno 40-50 milioni di euro. Altro calciatore che piace e che la Juventus si troverà di fronte presto è Houssem Aouar, 21enne in forza al Lione.

