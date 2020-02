CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN LAUTARO ICARDI CONTE / Il caso' Eriksen con le prime a dir poco clamorose indiscrezioni di mercato, il futuro di Lautaro Martinez e quello dell'ex compagno in nerazzurro Mauro Icardi, con il Paris Saint-Germain a quanto pare non più così propenso a riscattare il cartellino. Questi gli argomenti trattati nel focus di Calciomercato.it sull'Inter di Antonio Conte, reduce dal ko nello scontro scudetto con la Lazio e alla vigilia della gara d'andata dei sedicesimi di Europa League contro i bulgari del Ludogorets.

Calciomercato Inter, 'caso' Eriksen: Conte e la 'bomba' dalla Spagna

Partiamo da Eriksen, un vero e proprio 'caso'. Il danese è stato il colpo dello scorso gennaio, arrivando a Milano come il giocatore in grado di elevare la squadra nerazzurra e quindi le chance per il titolo. Invece fin qui il classe '92 di Middelfart è stato utilizzato molto poco da Conte, perché ancora non al top della condizione ma anche perché - diciamola tutta - non rappresentava e non rappresenta il giocatore ideale, dei sogni del tecnico interista. Lo sappiamo, il salentino voleva a tutti i costi Arturo Vidal, uno per caratteristiche completamente diverso rispetto all'ex Tottenham, e anche più congeniale alla sua idea di calcio. "Siamo arrivati fin qui anche senza di lui", ha tuonato Conte dopo la sconfitta dell'Olimpico lanciando una vera e propria bordata all'indirizzo di Eriksen stesso così come della società, nello specifico di Beppe Marotta. La spaccatura allenatore-dirigenza è evidente, seppur adesso appare decisamente azzardato pure solo ipotizzare un divorzio a giugno, qualora ovviamente l'Inter dovesse arrivare lontanissima dalla vetta.

Calciomercato Inter, Lautaro e Icardi: le questioni spinose di Marotta

Se Eriksen, oltre che un 'caso', è una questione spinosa innanzitutto di Conte e poi del club, Lautaro e Icardi sono questioni completamente della dirigenza. Inutile girarci intorno, il primo sembra proprio destinato alla cessione. Prima della sfida con la Lazio, Beppe Marotta ha aperto un portone alla partenza del 'Toro', scaricando però - da dirigente furbo e navigato - tutte le responsabilità di un eventuale addio sullo stesso classe '97 dicendo "i giocatori vanno via quando sono loro a chiederlo…". Martinez è ovviamente tentatissimo dal trasloco al Barcellona, pronto a garantirgli un contratto super da 7 milioni di euro a stagione - ora a Milano prende appena 1,5 milioni - oltre che la prospettiva di giocare al fianco del suo idolo nonché 'sponsor' Leo Messi. Possibile un maxi scambio tra Inter e Barça, disposto al contempo a pagare più della clausola di 111 milioni pur di ottenere condizioni migliori in quanto ai tempi di pagamento. Icardi è questione ancor più spinosa, con le ultime indiscrezioni che danno il Paris Saint-Germain non più così convinto di esercitare il diritto di riscatto fissato a 70 milioni. Il motivo è legato non alla crisi di gol che lo ha colpito da un po' di tempo a questa parte - ieri in Champions contro il Borussia Dortmund relegato in panchina per tutti i 90' - bensì ai problemi con qualche senatore della spogliatoio, in particolare con Neymar. La Juventus è pronta a un nuovo assalto qualora venisse lasciato tornare a Milano da Leonardo, ma c'è chi sostiene che possa anche giocarsi una mossa anti-Inter - con la quale raggiungere un'intesa sarebbe di nuovo complicato - trovando un accordo col PSG per l'acquisto post riscatto con contropartita Miralem Pjanic.

