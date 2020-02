Calciomercato Juventus, Emerson non tramonta: le ultime sui terzini

CALCIOMERCATO JUVENTUS EMERSON PELELGRINI / Sarà un'estate calda per la Juventus. I bianconeri si preparano a vivere un calciomercato da protagonisti con colpi importanti, come testimoniano gli ultimi rumors in giro per l'Europa. Il club campione d'Italia è attenta alle situazioni più calde, che fanno sognare i tifosi, come quella legata a Lionel Messi o Neymar ma ci sarà soprattutto spazio per puntellare la rosa in reparti come quello difensivo che sta stentando non poco. Si lavorerà soprattutto sugli esterni per dare delle alternative a Danilo ed Alex Sandro.

De Sciglio lo scorso gennaio è stato vicino all'approdo al Psg in cambio di Kurzawa.

Occhi puntati su Pellegrini

Nome quest'ultimo che potrebbe tornare di moda nei prossimi mesi ma un'idea che non tramonta mai, come riporta Tuttosport, è quella legata ad. Se si dovesse continuare con Sarri, il terzino italo-brasiliano potrebbe davvero diventare una priorità. Al Chelsea non è una prima scelta e perè certamente sacrificabile sul mercato.

Dietro la Juventus sarà certamente un po' più italiana: Luca Pellegrini, salvo clamorosi cambi di programma, sarà infatti inserito nella rosa bianconera.

Il giovane calciatore - come ricorderete - è stato prelevato dalla Juventus nell'affare che ha portato Spinazzola nella Capitale prima di essere girato in prestito al Cagliari. Il giocatore è seguito da vicino dal club torinese e le prestazioni fornite in Sardegna, sotto la guida di Maran, che gli sta dando molta fiducia, fanno davvero ben sperare.

