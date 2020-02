CALCIOMERCATO JUVENTUS MESSI GUARDIOLA /Leo Messi e Pep Guardiola agitano il mercato internazionale, che in estate promette scintille. Gli ultimi rumors sul tecnico riportano la sua volontà di restare al Manchester City nonostante la sanzione che esclude il club dalle competizioni europee, ma un ko con il Real Madrid in Champions League potrebbe comunque causare il suo addio; l'argentino, invece, è in guerra con il Barcellona e può liberarsi gratis a fine stagione. Per Joaquin Maroto, corrispondente internazionale del quotidiano spagnolo 'AS', vederli entrambi alla Juventus insieme a Cristiano Ronaldo è difficile, ma non impossibile. Ai microfoni di Calciomercato.it, il giornalista iberico analizza le indiscrezioni di questi giorni.

Immagina un Pep Guardiola lontano dal Manchester City l’anno prossimo?

"Vediamo che succede nel match di Champions col Real: se dovessero spuntarla i blancos, la possibilità che Pep vada via c'è. Non lo dico io, lo ha fatto lui stesso nei giorni scorsi.

Guardiola preferisce sempre vivere nuove sfide, nuovi campionati: quindi, perché non vederlo alla Juve che è una grande d'Europa all'altezza anche del Real?".

LEGGI ANCHE >>> Barcellona, la dichiarazione di guerra di Piqué: "Marionetta!"

Calciomercato Juventus, Messi, Cristiano e Guardiola insieme: parla Maroto

Si parla anche di un possibile addio di Messi al Barça a fine stagione...

"Se Messi deciderà di lasciare gli azulgrana non lo immagino in Premier, un ambiente troppo diverso da quello spagnolo. La Serie A ormai è in crescita e per la Pulga sarebbe un'ottima opzione andare alla Juventus, che comporterebbe anche dei vantaggi importanti dal punto di vista fiscale viste le ultime norme. Leo non è giovanissimo, ormai ha un'età e deve valutare nuove possibilità".

Quindi, immagina insieme Guardiola e Messi a Torino. E Cristiano Ronaldo?

"Tutti insieme in bianconero, (ride, ndr). Per me sarebbe bellissimo vederli chiudere la carriera insieme nella stessa squadra, è una situazione del genere sarebbe verificabile solo in due squadre al mondo: il Real Madrid o la Juventus. Messi, ovviamente, non lo vedo con i blancos, ma con la Vecchia Signora sì. Insieme sarebbero incredibili, con Guardiola o meno: se la Juve avesse entrambi, piacerebbe anche a me allenarla...".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Barcellona, UFFICIALE: il club risponde alle accuse

Calciomercato Inter, asse col Barcellona per Lautaro: non solo Griezmann