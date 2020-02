CHAMPIONS LEAGUE ATALANTA VALENCIA PROBABILI FORMAZIONI / Il giorno atteso è arrivato: stasera l'Atalanta sfiderà il Valencia negli ottavi di finale di Champions League. La gara più importante della storia bergamasca, come l'ha definita il presidente Percassi, si terrà allo stadio 'San Siro' (con oltre 40mila spettatori previsti) a partire dalle ore 21. Le ultime novità di formazione vedono Gasperini intenzionato a lasciare in panchina Muriel e Zapata, mentre restano dubbi sul ballottaggio tra Castagne e Hateboer. Gli spagnoli, alle prese con molteplici defezioni, dovrebbero giocare con Maxi Gomez unica punta. Il match, in diretta tv, sarà visibile soltanto sui canali di 'Sky Sport', mentre il live streaming è garantito dalle piattaforme 'Skygo' e 'Now tv'.

Calciomercato.it , come sempre, offrirà la diretta testuale con tutti i contributi pre e post partita. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Queste le probabili formazioni di Atalanta-Valencia:

LEGGI ANCHE >>> Atalanta-Valencia, Ilicic: "Non solo io da top club"

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pasalic; Ilicic. ALL.: Gasperini..

VALENCIA (4-4-1-1): Doménech; Wass, Diakhaby, Mangala, Gayá; Ferran Torres, Parejo, Kondogbia, Soler; Guedes; Maxi Gómez. ALL.: Celades.

LEGGI ANCHE >>> Atalanta-Valencia, il sogno di Percassi: "Con Gasperini c'è sempre da lottare"