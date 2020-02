Psg, grana Neymar: lo sfogo nel post-partita

PSG NEYMAR / Non è un momento facile in casa Paris Saint-Germain. Il ko in casa del Borussia Dortmund nell'andata degli ottavi di finale di Champions League brucia e nel post-partita i parigini devono fare i conti anche con l'ennesima grana Neymar.

Il brasiliano, rientrato dopo due settimane di stop, in zona mista al termine dell'incontro si è sfogato con i cronisti parlando dell'infortunio che lo ha tenuto fuori: "È stata dura rimanere fuori per quattro partite. Sfortuntamente, non è stata una mia decisione ma qualcosa di deciso dal club e dai dottori. Sono stati loro a prendere la decisione, ma io non ero d'accordo. Ne abbiamo parlato tanto. Mi sentivo bene e volevo giocare, ma il club era preoccupato e alla fine chi ha sofferto sono stato io".