ATALANTA VALENCIA CHAMPIONS LEAGUE VENTOLA / La febbre Champions League è tornata altissima in quel di Bergamo. Il match contro il Valencia è distante ancora qualche ora e anche tra gli ex nerazzurri l’attesa è diventata insostenibile: "Sono davvero emozionato, non vedo l’ora che ci sia il fischio di inizio", rivela Nicola Ventola in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it, alla Dea dal 2005 al 2007, con una parentesi già nella stagione 2000-2001. L’ex bomber nerazzurro è rimasto legatissimo all’ambiente bergamasco e scalpita in vista del primo, storico ottavo di finale di Champions League per il club orobico.

Atalanta-Valencia, Ventola: "Sono molto positivo, il protagonista questa sera sarà Iilicic"

"Per la piazza si tratta di un traguardo storico - spiega Ventola - A Bergamo ho lasciato il cuore, è una città che ama il calcio e che merita serate come questa. Sarà una grande emozione, ma il Valencia resta un avversario molto ostico da affrontare. Sono una squadra che ama palleggiare, rallentare i ritmi e ostacolare invece il gioco forsennato dell’Atalanta. Ciò nonostante, resto positivo: la squadra segue Gasperini alla lettera, anche nelle serate più difficili è rimasta fedele al proprio gioco, creando tante occasioni e risultando sempre pericolosa.

Credo che dopo, la Dea è tra quelle che calcia di più verso la porta in Europa. Sono fiducioso, la qualificazione resta al 50 e 50, ma stasera l’Atalanta si giocherà molto".

E poi fari puntati sulle eventuali scelte di formazione, con Gasperini che farà probabilmente a meno di Zapata e Muriel dal primo minuto: "Certo, si tratta di una scelta importante - conclude Ventola - Mettere fuori dal primo minuto due come loro può esporre Gasperini a qualche rischio, anche perché giocheranno la prima partita in casa. Sono sicuro, però, che il tecnico ha ben in mente come pungere e fare male al Valencia.Gomez, Pasalic e Ilicic sono un trio che non dà punti di riferimento. E quando lo sloveno è in grande forma, non ce n’è per nessuno. Se sta bene, stasera per me sarà il protagonista indiscusso della partita".

