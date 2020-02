Calciomercato Milan, Rebic vola e Boban lavora al riscatto. Ma il prezzo lievita

CALCIOMERCATO MILAN REBIC / È l'uomo del momento in casa Milan. Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic ha ridato la scossa, Ante Rebic dopo una prima parte di stagione in ombra è stato uno di quelli che più ne hanno beneficiato e ha risposto con gol pesantissimi che stanno rilanciando i rossoneri verso l'Europa. 6 le reti segnate solo nel 2020, di cui una in Coppa Italia contro la Juventus e le restanti in Serie A che hanno fruttato ben 9 punti. Il croato si sta rivelando spalla perfetta di Ibra e intuizione di calciomercato, arrivato grazie allo scambio imbastito nelle ultime ore della sessione estiva con André Silva volato all'Eintracht Francoforte.

E ora il Milan vuole trattenerlo anche oltre il 2021.

Bruno Hubner, Ds dell'Eintracht, proprio nelle scorse ore al quotidiano 'Kicker' aveva spiegato: "Abbiamo dovuto concludere l'operazione in pochissimi minuti e non sono state fissate delle cifre per i riscatti dei due giocatori". Il 'Corriere della Sera' in edicola oggi racconta però che Boban sarebbe già al lavoro per raggiungere un accordo con i tedeschi per ottenere un'opzione per l'acquisto del cartellino di Rebic. Non un'operazione semplice, considerando che dai 25 milioni chiesti in estate per il croato classe '96, l'Eintracht ora viaggia verso una valutazione da 40 milioni di euro alla luce delle ultime prestazioni, in linea con le richieste post-Mondiale in cui era stato grande protagonista con la Crozia vice campione del mondo.