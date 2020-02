Cagliari, operazione per Pavoletti: comunicato UFFICIALE

CAGLIARI UFFICIALE PAVOLETTI / Per Leonardo Pavoletti è già iniziata la lunga strada verso il ritorno in campo. Alle prese con un altro grave infortunio al ginocchio sinistro, l'attaccante del Cagliari ieri ha subito un nuovo intervento, come annunciato dal club attraverso una nota ufficiale: "Leonardo Pavoletti è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: l’operazione è stata eseguita ieri sera nella clinica Hochrum di Innsbruck dal professor Christian Fink.

Il calciatore osserverà ora alcuni giorni di degenza e comincerà dalla prossima settimana l’iter riabilitativo stabilito con prognosi di circa 6 mesi". Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

