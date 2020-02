CALCIOMERCATO ROMA FRIEDKIN / In attesa di rilevare la proprietà della Roma, il gruppo Friedkin sembra avere già le idee chiare su come impostare il lavoro nella società giallorossa. La prima novità gestionale, riporta il 'Corriere dello Sport', sarà l’affrancamento dalla 'dittatura' delle plusvalenze: da Zaniolo a Pellegrini, i gioielli non si toccano. Il club dovrebbe quindi continuare a vendere i giocatori, perseguendo però una strategia di miglioramento tecnico. La nuova proprietà, inoltre, non dovrebbe portare top player almeno nei primi tempi, ma avrebbe promesso di implementare le risorse economiche in modo da non perdere competitività.

La Roma, infine, dovrebbe muoversi anche per evitare di essere stritolata dal FPF: una possibilità è il cosiddetto 'voluntary agreement', che concede una deroga di un anno alle società che hanno cambiato patron, ma l’altra strada, che Fienga ha discusso con i membri dell’Eca, è chiedere all’Uefa di sostenere le società che dopo aver partecipato alla Champions League si ritrovano senza gli introiti della coppa più importante nella stagione successiva. Una specie di paracadute.

