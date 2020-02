Juventus, dall'Inghilterra: Pogba può arrivare in saldo

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / In scadenza di contratto nel 2021, Paul Pogba prepara l'addio al ManchesterUnited con un anno di anticipo.

L'agente Mino, che un giorno sì e l'altro pure è protagonista in botta e risposta piccanti con il mondo United, è al lavoro per trovare una nuova sistemazione al suo assistito sempre nel mirino dellache sogna il grande ritorno. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

La buona notizia per i bianconeri, in tal senso, rimbalza dall'Inghilterra dove il 'Daily Mail' scrive che l'insidia maggiore per la Juventus nella corsa a Pogba sarebbe il Real Madrid, al momento però focalizzato su altri obiettivi: in particolare, gli spagnoli vorrebbero piazzare un super colpo dal Psg puntando su Neymar o Mbappé. Di positivo, inoltre, c'è che secondo il tabloid lo United si starebbe rassegnando all'idea di perdere Pogba a cifre sicuramente molto, molto inferiori ai circa 170 milioni di euro chiesti fino alla scorsa estate. Si parla addirittura di 60 milioni come cifra che potrebbe convincere i 'Red Devils' a cedere in estate.

