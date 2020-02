CALCIOMERCATO JUVENTUS BOADU / Un anno dopo il grande colpo Matthijs de Ligt, la Juventus potrebbe tornare a pescare un nuovo gioiello in Olanda, ma questa volta in attacco. Il quotidiano 'Tuttosport' in edicola oggi, infatti, conferma quanto vi avevamo anticipato già a novembre: la Juventus è tra le società italiane che stanno tenendo d'occhio il classe 2001 Myron Boadu, trascinatore del sorprendente AZ Alkmaar secondo in classifica in Eredivisie alle spalle dell'Ajax.

Nel giro della prima squadra già da un paio di stagioni, quest'anno si sta consacrando anche a livello internazionale e la sua valutazione è schizzata in alto, fino a quota 20 milioni di euro almeno.

Il bottino stagionale è di 19 gol e 13 assist tra tutte le competizioni. Oltre ai bianconeri, si erano messe in moto anche Milan e Roma. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

LEGGI ANCHE >>> Juventus, rimpianto Allegri | La rivoluzione 'sarriana' solo sottoscritta da Agnelli